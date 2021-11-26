نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني جميع المحافظات العراقية لكافة الطلاب

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني، اعلنت وزارة التعليم العراقية في الساعات القليلة الماضية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني لكل المحافظات في العراق، وقد قامت الوزارة بطرح رابط الكتروني عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكي يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجتة بسهولة، حيث بدأ الوزارة منذ امس برفع النتائج الخاصة بالمحافظات تدريجياً وبالفعل قد انتهت الوزارة من رفع النتائج لكافة المحافظات، ومنذ ان اعلنت الوزارة عن ظهور النتائج ولم يهدأ بال الطلاب عن التساؤل باحثين عن الرابط الذي خصصتة الوزارة للحصول على النتاج من خلالة، ونتابع معكم خلال موقعنا الاخباري “ثقفني” كل ما يخص التعليم في العراق، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال رابط وتفاصل استخراج نتائج الدور الثاني لطلاب السادس الاعدادي من مختلف المحافظات العراقية.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني

انتظر الكثير من الطلاب في العراق موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني والتي طال انتظارها لأكثر من اسبوعين من بعد الانتهاء من اداء الاختبارات، هذا وقد افصحت الوزارة مؤخراً عن اعتماد النتائج رسمياً وظهورها بشكل pdf لجميع المحافظات العراقية، بحيث يستطيع الطلاب ان يدخلو على رابط النتائج التي فعلتة الوزارة، ومن ثم يقوم بتحميل النتيجة بناءً على المحافظ التابع لها الطالب، هذا وسنرصد لكم في افقرة التالية رابط وطريقة تحميل النتائج الكترونياً عبر الرابط التابع لوزارة التعليم العراقية.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني

اصبح متاح الآن رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني، والذي خصصتة الوزارة ليتثنى لكل طالب من الحصول على نتائجة، ويمكن ذلك بإتباع التالي: