توقيت نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور تسجيل دخول المرحلة الابتدائية المتوسطة والثانوية Noor

نظام نور برقم الهويه من خلال نظام نور تستطيع أن تتعرف على النتائج الخاصة بالطلاب بسنة 1443 ويمكن ذلك عن طريق الحساب الخاص بولى أمر الطالب،فى أثناء أيام الدراسة في السعودية،ومع اقتراب موعد الامتحانات وهذا النظام يسهل على ولى الأمر الحصول على الشهادات والنتائج الخاصة بالمراحل الثلاثة وبالرغم من أن هذا النظام من أحدث الأنظمة المتاحة إلا أنه حقق نجاح وكفاءة فائقة.أصبح الحصول على النتائج عن طريق نظام نور من اسهل الطرق وابسطها حيث انك تستطيع معرفة النتيجة من خلال إدخال اسم الطالب وكتابة الصف،ويمكنك أيضا التواصل مع المدرسين بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور

رابط نظام نور عندما تريد أن تستعلم عن أى نتيجة من موقع نظام نور،فعليك الدخول على الموقع الرسمي لهذا النظام وسوف يقابلك ثلاثة من الخطوات عليك أن تتبعهم، الخانة الاولى تكتب فيها اسم المستخدم والخيانة الثانيه تكتب فيها كلمة السر والثالثة والأخيرة تكتب فيها رمز التحقق، ثم اضغط على تسجيل الدخول، ولكن إذا كنت لم تقم بالتسجيل من قبل اى انك تريد تسجيل اول مرة فيجب عليك أن تضغط على كلمة ولى أمر جديد سوف يظهر لك صفحة التسجيل الخاصة بولى الأمر،ثم بعد ذلك عليك اكتمال الخطوات السابق ذكرها.

طريقة تسجيل ولي الأمر للمرة الأولى

نظام نور دخول

عندما يريد ولى الأمر أن يسجل لأول مرة كل ما عليك أن تدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بك وسوف يقوم النظام بنسخ رقمك بطريقة تلقائية وفعالة، ثم قم بكتابة اسم المستخدم الذي اخترته ثم اضغط على تسجيل لمعرفة النظام للبيانات والتأكد من سلامتها،ثم بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الخاص بالطالب او ورق إقامته وبعد هذه الخطوات يجب أن تختار الجنسية الخاصة بالطالب إذا كان الطالب سعودى أما إذا كان الطالب غير سعودى يجب عليك ادخال تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء إقامة ثم تضغط على تدقيق سوف يتأكد النظام من سلامة المعلومات،وبعد الانتهاء من كل هذه الخطوات سوف يرسل إليك النظام رسالة على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله وتشمل هذه الرسالة اسم المستخدم وايضا كلمة السر الخاصة بك وعند الدخول للمرة القادمة عليك بإدخال هذه البيانات الموجودة فى الرسالة النصية .

تحديث اليوم الجمعة حيث ما زالت الكلاب في كل أنحاء المملكة العربية السعودية يتوافدون على رابط تفعيل نظام نور لنتائج الطلاب حتى يتمكنون من التعرف على النتائج المختصة بهم والتي أعلنت في إدارات معينة ومن المنتظر أن تعلن باقي النتائج الخاصة بالطلبة في المرحلة المتوسطة والثانوية خلال الساعات القادمة حيث يريد الجميع الآن أن يتعرف على النتيجة من أجل الاطمئنان والاتجاة إلى أجازة الفصل الدراسي الاول.