بايدن وقرينته يحتفلان بعيد الشكر مع جنود الجيش الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وتساءل بايدن فى كلمة له فى هذا الشأن قائلا " من الذى أشكره فى عيد الشكر ؟ لا أمزح حين أقول إننى أوجه شكرى لهؤلاء الرجال ولجميع الجنود".

وقال: "إننى شاهدتهم فى أنحاء العالم، فى بحر الصينى الجنوبى وفى أفغانستان والعراق وفى أمريكا الجنوبية والناس يرونهم فيعرفون أمريكا ونحن فخورون بهم".

وأجرى بايدن وقرينته اتصالا هاتفيا عبر الإنترنت مع أفراد الخدمة العسكرية الذين يمثلون الأفرع الستة للجيش.

وقال الرئيس الأمريكى، "إن هؤلاء الجنود وعائلاتهم يضحون كثيرا من أجل حماية حريات الأمريكيين ونحن مدينون لهم".