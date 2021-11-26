الفلبين تفتح حدودها أمام بعض السياح المحصنين ضد كورونا الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وقال كارلو نوجراليس القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية - فى مؤتمر صحفى دورى أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية - إن السلطات تسمح للأجانب المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد من البلدان التى حددتها الفلبين ضمن فئة الدول منخفضة الخطورة فيما يتعلق بالفيروس التاجى، بدخول البلاد.

وتسرى السياسة الجديدة، التى اعتمدتها فرقة العمل المعنية بمكافحة الوباء التابعة للحكومة، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل وحتى 15 من نفس الشهر، على مواطنى 159 دولة وإقليم غير مطالبين بالحصول على تأشيرة للمجىء إلى الفلبين.

وبموجب هذه السياسة، يمكن للأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الفلبين القدوم إلى البلاد مرة أخرى لأنها تسمح لهم الآن بالقيام بزيارة بدون الخضوع للحجر الصحى بشرط أن يكونوا محصنين بالكامل، وأن يكونوا قادمين من دولة ضمن "القائمة الخضراء" مع تقديم وثيقة "بى سى آر" سلبية صادرة خلال 72 ساعة قبل الدخول إلى البلاد.