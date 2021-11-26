السعودية والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالى بالبرازيل رودريجو أوتافيو باشيكو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والبرازيل فى المجالات كافة وذلك بمقر المجلس بالعاصمة برازيليا، كما جرى التطرق إلى أوجه التعاون بين البلدين، ودعم كل ما يخدم تطوير العلاقات بينهما.



ونوه وزير الخارجية السعودى - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - بعمل مجالس الشيوخ حول العالم فى دعم كل ما يعزز التنمية للدول ويحقق الرفاه للشعوب. كما تناول اللقاء أهمية دور المجالس الرسمية ومؤسسات المجتمع المدنى حول العالم فى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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