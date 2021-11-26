رئيس البرازيل يتهم ماكرون بالاستفزاز بعد استقبال لولا

وفى مقابلة إذاعية، قال بولسونارو: "كان ماكرون دومًا ضدنا، هاجمنا دومًا بسبب قضية الأمازون، لذلك فإن هذا الأمر يبدو حقًا استفزازاً"، لافتًا إلى أن "ماكرون ولولا يتفقان جيدًا، هما متفاهمان ويتحدثان نفس اللغة"، حسبما نقلت "فرانس برس".
ووفقًا لبيان الرئاسة الفرنسية، كان الرئيس ماكرون استقبل الرئيس البرازيلى الأسبق باستقبال رسمى فى قصر الإليزيه، الأسبوع الماضى، وعقد اجتماع غداء معه، وتناولا فيه "آخر التطورات على الساحة الدولية".
وأشار البيان إلى أن لولا "عرض رؤيته لدور البرازيل فى العالم، مشيرًا إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، انسحب بلده من الإطار المتعدد الأطراف ومن الاتفاقيات الدولية الرئيسية، وأعرب عن أسفه لتباطؤ التكامل الإقليمى فى أمريكا اللاتينية، بينما يفترض أن تلعب القارة دورًا فى مواجهة التحديات العالمية الكبرى".
وفى سياق متصل، شددت باريس على أن استقبال الرئيس اليسارى لولا فى الإليزيه لا يشكل "تدخلاً فى النقاش السياسى الوطنى فى البرازيل"، إذ أن الرئيس البرازيلى الأسبق هو المرشح الأوفر حظًا حاليًا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة فى نهاية العام المقبل، إلا أنه لم يلعن ما إذا كان سيخوض هذا السباق الانتخابى أم لا.
وشهدت العلاقات بين ماكرون والرئيس اليمينى، بولسونارو، توترًا شديدًا، حيث وجه الرئيس الفرنسى انتقادات حادة لنظيره البرازيلى بسبب طريقة تعامل حكومته مع حرائق الغابات فى منطقة الأمازون.
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