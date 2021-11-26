زلزال شدته 6.3 درجة يضرب المنطقة الواقعة جنوب شرق بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز أن شدة الزلزال هناك بلغت 6.3 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع شرق مدينة "تشيتاجونج"، مشيرا إلى أنه وقع على بعد 183 كيلومترا شرق تشيتاجونج، وعلى عمق 60 كيلومترا.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.