“ظهرت” نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي الدور الثاني 2021 موقع ايرثلنك نتائج student.earthlink.iq

نتابع معكم أعزائنا المتابعين نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي 2021 ايرثلنك للنتائج، والتي ظهرت بشكل رسمي منذ قليل، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الإلكتروني وزارة التربية، وقد نزلت الكشوفات الخاصة بالنتائج بالفعل في معظم المحافظات العراقية ما عدا نينوى والتي جاري رفعها وسيتم رفعها في خلال ساعات على الأكثر، وكما تم إطلاق موقع إيرثلنك لنتائج الطلاب، والذي يمكن للطلاب الاستعلام على النتائج الخاصة بهم بالرقم الامتحاني، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نتائج السادس الاعدادي 2021 موقع ايرثلنك

نبارك لجميع الناجحين بالصف السادس الاعدادي بامتحانات الدور الثاني، حيث خاضوا شوطا طويلا في الاختبارات الخاصة بهم حيث ظهرت نتائج الدور الأول منذ مدة قاربت الثلاث أشهر، وسمحت وزارة التربية للطلاب الحاملين لدرسين على الأكثر بالدخول في اختبارات السادس.

وقد أنتهى طلاب السادس من الامتحانات الخاصة بالدور الثاني بصورة نهائية منذ حوالي أسبوعين، وبالتحديد في يوم 11 نوفمبر 2021، وانتظر الطلاب النتائج الخاصة بهم طوال هذه المدة حتى الآن، حيث تأخرت النتائج عن الظهور بالفعل، حيث تابعناها معكم عن كثب.

ويمكن للطلاب العراقيين معرفة النتائج الخاصة بهم ب3 طرق، ومنها موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وموقع إيرثلنك التابع لوزارة التربية، وموقع نتائجنا الخارجي، وسنتابع معكم ال3 طرق، وهذا حيث تواجه تلك المواقع ضغط بسبب كثرة الزوار.

موقع ايرثلنك للنتائج

ويمكنكم معرفة النتائج من خلال موعق ايرثلنك للنتائج، وهذا بكل سهولة ويسر وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع ايرثلنك من الرابط التالي student.earthlink.iq.

ستنتقل إلى صفحة النتائج الامتحانية للصفوف المنتهية.

ثم اضغط على الزر ذو اللون الأزرق.

اكتب رقمك الامتحاني في الخانة التي ظهرت أمامك.

ثم اضغط على على أيقونة البحث لتظهر لك النتيجة فورا.

معرفة النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية

والطريقة الثانية من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي وهذا من الرابط التالي epedu.gov.iq.

اضغط على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني وهذا في خانة الأخبار الموجودة بالأسفل.

اذهب إلى رابط الدرايف الخاص بالوزارة.

ثم اختر المحافظة التي امتحن بها الطالب وحمل الكشف الخاص بها، ومنه يمكنك معرفة النتيجة.

استخراج النتيجة عبر موقع نتائجنا results

أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي من موقع نتائجنا الشهير، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع نتائجنا من الرابط results.mlazenmna.com.

ثم قم بالنزول إلى الأسفل واختر المحافظة التي امتحن بها الطالب.

قم بتنزيل النتيجة من خلال الزر المخصص.

ثم ابحث عن نتيجة الطالب داخل ملف الpdf بالرقم الامتحاني.

وتبارك أسرة موقعكم المفضل ثقفني لجميع الناجحين بالدور الثاني للسادس الاعدادي، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة في التقديم على الجامعات والمعاهد، ونتمنى حظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ هذا العام، ونسأل الله له التوفيق بالعام المقبل، وقد تابعنا معكم نتيجة اعتراضات الثالث المتوسط الدور الثاني، والتي ظهرت منذ حوالي 3 ايام، فتابعونا.