الطيران المدني السعودي وتحديث جديد بشأن السماح بالقدوم المباشر للمملكة

أصدر الطيران المدني السعودي، قرار جديد للناقلات التابعة له بشأن قرار الداخلية الأخير، بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من عدد من الدول أبرزها مصر، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، على أن يتم تطبيق القرار بدءًا من الأول من ديسمبر المقبل، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام كما هو مقرر، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الأخرى الأساسية المقررة من وزارة الصحة.

قرار من الطيران المدني

أما عن قرار الطيران المدني السعودي الجديد، فيشدد على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، مع التنبيه على جميع الناقلات الجوية ببدء تطبيق قرار الداخلية الأخير بشأن السماح بالقدوم المباشر من المملكة من الدول الست الآتية: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند)، وذلك بعد اشتراط قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول للمملكة.

وتطبيق الحجر المؤسسي

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي 5 أيام على المسافرين بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وعلى ما تم رفعه من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول بعد الحصول على اللقاحات المعتمدة خلال الفترة الماضية، على أن يتم في الوقت ذاته مراعاة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وقرار من الجوازات للإقامات

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه المديرية العامة للجوازات بالمملكة، من إمكانية تجديد أو إصدار صلاحيات الإقامة للمقيمين والوافدين بشكل ربع سنوي، أي أن التجديد والإصدار أصبح متاحًا كل 3 شهور و6 شهور و9 شهور و12 شهر، من أجل إعطاء أصحاب المنشآت الخاصة الفرصة لتوفيق أوضاعهم والتجديد حسب المدة المحددة، وعدم تحميلهم أموال أكثر من الفترة التي يريدون التجديد للمقيم من خلالها.