وفر حتى نصف السعر.. عروض الجمعة البيضاء من بنده وهايبر بنده في السعودية 2021

أعلنت سلسلة متاجر panda في المملكة العربية السعودية، عن بدء عروض الجمعة البيضاء من بنده وهايبر بنده يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر ذاته، فيما يأتي ذلك لتوفير السلع والمواد الغذائية وجميع المنتجات التي تحتاج إليها الأسر في المملكة، بأسعار مخفضة عن أي فترة خلال العام، لذا ينتظر الملايين من المواطنين والمقيمين هذه المناسبة للتوجه إلى أقرب فرع تابع لبنده والاستفادة من أقوى العروض التي تقدمها للعملاء في جميع المناطق والمدن.

عروض الجمعة البيضاء من بنده وهايبر بنده في السعودية 2021

وننشر قائمة بأقوى عروض الجمعة البيضاء من بنده وهايبر بنده في السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والوافدين إلى السعودية، الراغبين في شراء احتياجات الأسرة بأقل سعر ممكن، وذلك على النحو التالي:

صندوق موز فلبيني 3 كجم، بسعر 10.95 ريال، بدلا من 18.95 ريال.

نصف كيلو عسل الرحيق الذهبي، بسعر 19.95 بدلا من 40.50 ريال.

زجاجة زيت نباتي العربي أو دوار الشمس، 19.95 ريال، بدلا من 37.95 ريال.

كيسان أزر سيلا هندي ديرة الخير، بسعر 51.50 ريال، بدلا من 103 ريال.

عروض مهرجان الجمال من بنده

وأطلقت سلسلة متاجر بنده في السعودية، عروض الأسبوع الأول من مهرجان الجمال من بنده وهايبر بنده، بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين في السعودية، وذلك على النحو التالي:

لوشن فازلين اللون موحد الأساسي، 725 مل، بسعر 25.95 ريال، بدلا من 51.95 ريال.

حبة منظف ماء ميسيلار مزيل للمكياج غارنييه 400 مل، بسعر 19.95 ريال بدلا من 31.95 ريال.

علبة زيت للشعر دابر أملا 500 مل، بسعر 9.95 ريال، بدلا من 23.95 ريال.

وعلبة صبغة للشعر طبيعية كوليستون 110 مل، بسعر 13.95 ريال، بدلا من 24 ريالا.

شامبو هيد آند شولدز 400 مل، أو بلسم 360 مل، بسعر 10.95 ريال، بدلا من 24.95 ريال.

فيما يوجد العديد من المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية بأسعار مخفضة، ضمن العرض الخاص في بنده.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء بنده

ويمكن للمواطنين والمقيمين في السعودية الاتصال على أحد ممثلي خدمة عملاء بنده للتعرف إلى أسعار العروض الجديدة أو تقديم شكاوى أو اقتراحات، أو التعرف إلى أقرب فرع يمكن الذهاب إليه للاستفادة من التخفيضات الكبيرة في الجمعة البيضاء، وذلك على النحو التالي:

الاتصال على رقم الهاتف 966122394000 من أي مكان في المملكة.

أو إرسال رسالة مكتوبة عبر صندوق البريد: 33333 جدة 21448.

كما يمكن إرسال رسالة إلكترونية عبر الإيميل. [email protected]