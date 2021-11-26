أعمال الشغب تهدد حكومة جزر سليمان وحرق مبان ومستودع غاز (فيديو)

ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، تسلح آلاف المحتجين بفؤوس وسكاكين، وقاموا بأعمال تخريب فى الحى الصينى، وبوينت كروز، وفى حى الأعمال بوسط المدينة، حيث تصدت لهم الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية فى الهواء.
ووصلت أعمال التخريب فى الحى الصينى إلى إضرام النيران فى مستودع كبير للغاز، ما أدى إلى انفجار زرع الرعب فى صفوف العشرات ممن تواجدوا فى محيط المكان، وفروا مذعورين.
وبدأت الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة فى جزر سليمان، الدولة الصغيرة فى جنوب المحيط الهادئ، عنيفة منذ الأربعاء الماضى، وتخللتها محاولة اقتحام البرلمان احتجاجًا على رفض رئيس الوزراء ماناسيه سوجافار، الانصياع لمطلبهم بالاستقالة.
وبعد فشلهم فى اقتحام البرلمان، توجه المحتجون إلى الحى الصينى، وارتكبوا أعمال تخريب، وأحرقوا مركز شرطة، إضافة إلى نهب عدد من المتاجر، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
كما تجددت أعمال العنف، صباح أمس الخميس، ما دفع أستراليا للإعلان عن إرسال قوة حفظ سلام عسكرية للمساعدة فى إعادة فرض الأمن فى جارتها الشمالية، فيما وصل جزء من البعثة الأسترالية إلى هونيارا، تلبية لمطلب رئيس الوزراء فى الحصول على مساعدى عاجلة لوقف الاضطرابات التى أصبحت تهدد حكومته.
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