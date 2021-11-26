إيطاليا تحظر دخول مواطنى 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا، حظر دخول إيطاليا لأى شخص تواجد خلال الـ 14 يوما الأخيرة فى كل من جنوب إفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوى، موزمبيق، ناميبيا، وإيسواتينى.



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