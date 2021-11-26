إسرائيل تقرر تجميد بناء حى جديد فى شمال القدس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلة "مكان"، أعلنت حاغيت عوفران، من منظمة "السلام الآن" اليسارية، أنه تم إلغاء جلسة لجنة التخطيط اللوائية فى بلدية القدس التى كان من المقرر أن تصادق على خطة البناء فى الحى الجديد، موضحة أن ذلك الإلغاء يعنى تجميد الخطة فعليا.

ووفقًا للهيئة العبرية، كانت الخطة تشمل بناء الآلاف من الوحدات السكنية والفنادق والمؤسسات عامة والمناطق المفتوحة والمحال التجارية والمكاتب.