فرنسا ترفض استقبال وزيرة الداخلية البريطانية بسبب رسالة جونسون

جدة - نرمين السيد - أبلغ وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، نظيرته البريطانية بريتى باتيل، اليوم الجمعة، بأنها لم تعد موضع ترحيب فى الاجتماع الذى تستضيفه فرنسا، يوم الأحد المقبل، حول قضية المهاجرين غير الشرعيين.



وحسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الجمعة، جاء ذلك ردًا على رسالة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى انتقد فيها تعامل باريس مع الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. وحسبما نقلت "رويترز" الإخبارية، وصف متحدث الرئاسة الفرنسية رسالة جونسون بأنها "تفتقر للياقة الرسمية ومحتواها غير لائق". وكان رئيس الوزراء البريطانى أمر بإجراء مراجعة حكومية بشأن أزمة المهاجرين، لشعوره بالغضب بسبب الإخفاق فى الحد من أعداد الوافدين من سواحل فرنسا ويعبرون القنال الإنجليزى على نحو غير قانونى.

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