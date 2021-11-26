التحالف العربى يقصف معسكر دار الرئاسة الحوثية فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، صباح اليوم الجمعة، توجيه ضربات جوية حاسمة ضد أهداف عسكرية فى العاصمة اليمنية صنعاء، بعد عملية استخبارية دقيقة، ورصد تحركات ميليشيا الحوثى لنقل أسلحة نوعية.



وفى بيان له، أوضح التحالف أن "العملية شملت استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد"، مؤكدًا أن عملية استخبارية دقيقة رصدت تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر. ووفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، شدد التحالف على أن "القيادات الإرهابية والقدرات النوعية ستبقى أهدافًا شرعية على مدار الساعة".

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