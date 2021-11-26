تايوان: وصول وفد من الكونجرس الأمريكى لمناقشة العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية اليوم الجمعة، أن الوفد يضم 5 مشرعين فى مجلس النواب الأمريكى من بينهم النائب الديمقراطى مارك تاكانو.
ومن المقرر أن يلتقى الوفد مسؤولين لمناقشة العلاقات الثنائية والأمن الإقليمى وقضايا أخرى فى الزيارة التى تستمر يومين، بالإضافة إلى لقائهم مع الرئيسة التايوانية إينج وين بحسب الخارجية التايوانية.
وكان وفد آخر من الكونجرس الأمريكى قد زار تايوان من 9 إلى 11 نوفمبر الجارى للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل لها.
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