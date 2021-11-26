رئيس الصين يلقى كلمة بالمؤتمر الوزارى الـ8 لمنتدى التعاون الصينى - الإفريقى

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة هوا تشون ينج، إن الرئيس الصينى شى جين بينج سيلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى-الأفريقى (فوكاك) اليوم الاثنين المقبل ، وذلك عبر دائرة الفيديو كونفرانس .



وذكر بيان لسفارة الصين بالقاهرة اليوم - أن مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصينى، أصدر كتاباً أبيض تحت عنوان "الصين وأفريقيا فى العصر الجديد: شراكة متساوية" يوضح تفاصيل تعاون البلاد مع أفريقيا فى العصر الجديد.

وأضاف البيان أن الكتاب الأبيض يؤكد أن الصين وأفريقيا ستظلان دائماً مجتمع مستقبل مشترك و أن تطوير التضامن والتعاون مع الدول الأفريقية، يعتبر حجر الأساس للسياسة الخارجية الصينية، فضلا عن أنها استراتيجية ثابتة وطويلة الأمد

وأفاد بأن الرئيس الصينى طرح مبادئ سياسة الصين تجاه افريقيا والمتمثلة بـ: مبادئ الإخلاص والنتائج الحقيقية والصداقة والتقارب وحسن النية ومبدأ السعى لتحقيق منافع أفضل والمصالح المشتركة فضلا عن تحديد مسار تعاون الصين مع إفريقيا، وتقديم المبادئ التوجيهية الأساسية.

وأشار الكتاب الأبيض إلى أن نجاح قمة جوهانسبرج فى عام 2015، وقمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى فى عام 2018، أسهم فى دفع التعاون الصينى الإفريقى نحو مستوى جديد غير مسبوق.

وأكد الكتاب الأبيض أن الصين وأفريقيا يثق كل منهما بالآخر، وأن الصداقة الصينية الأفريقية متينة للغاية، مضيفا أن الصين ملتزمة بتعزيز الثقة السياسية المتبادلة بينها وبين أفريقيا، وتوسيع التعاون العملى مع أفريقيا فى مختلف المجالات، وتقديم مساعدتها لتعزيز السلام والتنمية فى القارة الأفريقية.

وذكر أن العلاقات الودية بين الصين وإفريقيا استمرت لأكثر من نصف قرن، وصمدت أمام اختبار الزمن، وقد وقف الجانبان معاً دائماً وبقوة فى المنعطفات الحاسمة وفى القضايا الرئيسية.

وأوضح أن الصين وإفريقيا ضافرتا جهودهما لمواجهة التحدى الخطير بمواجهة كوفيد-19، ما يعزز متانة الصداقة بينهما، مشيراً إلى أن بإمكان التضامن بين الشعب الصينى والشعوب الإفريقية التغلب على الصعوبات والعقبات وبناء مستقبل مشرق.

وأكد الكتاب الأبيض على أن نظام الحوكمة العالمى والنظام الدولى يتغيران بوتيرة متسارعة، فضلا عن توازن القوى الدولى يمر بتعديل عميق، داعياً الصين وأفريقيا إلى زيادة تعزيز شراكتهما وبناء مجتمع مستقبل مشترك للصين وأفريقيا فى العصر الجديد مشيرا إلى أن الجانبان سيعملان بثبات على تعزيز الصداقة التقليدية بينهما، ودعم التعاون متبادل المنفعة، وحماية المصالح المشتركة.

ونوه الكتاب الأبيض إلى أن الصين والدول الأفريقية ستستمر فى تحديد وتيرة التعاون من خلال منتدى التعاون الصينى الإفريقى، ودعم مبادرة "الحزام والطريق"، ورفع الشراكة الاستراتيجية والتعاونية الشاملة بين الصين وأفريقيا إلى مستوى أعلى، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا.