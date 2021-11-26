دعم ريف الحكومي| هل دعم ريف يشملك رابط الاستعلام عن دعم ريف وطريقة التسجيل في بوابة الدعم الريفي

ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن دعم ريف وطريقة التسجل في الدعم الريفي الحكومي، حيث ورد سؤال من قبل العديد من المواطنين وهو كيف أحصل على دعم ريف، ومن أجل أن تستفيد من الدعم المادي المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، يجب أن تكون لديك أحد المهمن الزراعية التي يدعمها برنامج ريف، ويعد البرنامج من البرامج الحكومية المهمة لدى الأسر المنتجة والعاملين في القطاع الزراعي، حيث وفر لهم هذا الدعم امكانية تطوير مزارعهم ومشاريعهم، وقد كشفت الوزارة عن عدد من الشروط التي يجب أن تتطابق في المستفيدين والمستحقين لهذا الدعم، وفي سطور هذا المقال نتعرف على جميع تفاصيل منصة ريف.

كيف احصل على دعم ريف

يستهدف برنامج ريف عددا من القطاعات المهمة، منها برنامج دعم قطاع الورود، برنامج دعم قطاع الفاكهة، دعم قطاع البن، دعم تربية النحل وانتاج العسل، دعم المحاصيل البعلية، ويسعى برنامج دعم ريف إلى تمكين صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين اقتصاديًا وزراعيا، ضمن المبادرات التي أطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقدم ريف دعما ماديا أيضا للمرأة الريفية المنتجة، حيث يعمل ريف على إيصال الدعم السخي إلى جميع مزارعي المملكة، وقد تم مساعدة الكثير من المزارعين على التسجيل في برنامج ريف من خلال زيارات قام بها عملاء الدعم للعديد من المناطق الريفيى.

دعم ريف المدينة المنورة

يشمل دعم الريف المدنية المنورة، حيث كشف برنامج دعم ريف عن القطاعات والمجالات التي يدعمها ريف في المدينة المنور، وبحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لبرنامج ريف على موقع تويتر، فإن القطاعات المدعومة في المدينة المنورة تشمل زراعية الفاكهة، تربية النحل وإنتاج العسل، قطاع زراعة وتجارة الورد، قطاع الزراعة والمحاصيل البعلية، وأشار البرنامج إلى أنه قد تم رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي، حيث كان يشترط أن يكون الراتب الشهري 6000 ريال، وقد أصبح الآن 9000 ريال، وذلك لزيادة أعداد المستفيدين من برنامج ريف.

يجب أن تكون سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 22 عام.

يشترط أن تكون على رأس عملك وتمارس مهنتك.

يجب أن يكون محل إقامتك داخل مناطق الدعم.

يمنع أن تشغل وظيفة لدى القطاع الخاص أو العام.

يجب أن يكون لديك حساب بنكي نشط.

أن لا يتجاوز راتبك الشهري 9 آلاف ريال.

لا تتخطى برامج دعم ريف 3 برامج.

أولا، توجه للدخول إلى منصة دعم ريف. ثانيا، تحديد خيار طلب الدعم. ثالثا، كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك. رابعا، الضغط على ايقونة تسجيل. خامسا، ادخال رقم حسابك البنكي. سادسا، اختر أحد برامح دعم الريف. سابعا، أدخل كود التحقق المرسل لك. أخيرا، النقر على أيقونة حفظ.

شروط الحصول على دعم ريفطريقة التسجيل في دعم ريفخطوات معرفة هل الدعم يشملك أم لا

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على شمولية الدعم الخاصة بهم، حيث يمكنك أن تتعرف على هل دعم الريف يشملك أم لا، عن طريق رابط منصة دعم الريف، من خلال خطوات بسيطة وسهلة، كل ما عليك هو أن تقوم بالانتقال إلى رابط زيارة الموقع التالي (https://aaaalotibi.typeform.com/to/uTKufs49)، ثم تظهر لك العديد من الأسئلة تقوم بالاجابة عليها، وبعد الانتهاء ستظهر لك مدى أحقيتك.