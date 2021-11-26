إسرائيل تعلن اكتشاف أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل الإصابة المتحورة لدى "عائد من ملاوى"، لافتة إلى الاشتباه فى"حالتين أخريين لعائدين من الخارج"، تم إيداعهما فى الحجر الصحى.

وقال الباحثون بمنظمة الصحة العالمية إنهم يعكفون على دراسة المتحور الجديد من فيروس كورونا، والمعروف بـ "بى. 1.1.529"، والذى تم رصده لأول مرة فى جنوب إفريقيا.