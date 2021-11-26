بريطانيا: المتحور الجديد أخطر سلالات كورونا

جدة - نرمين السيد - حذرت السلطات الصحية فى بريطانيا، اليوم الجمعة، من خطر المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن العلماء يعتبرون السلالة الأخيرة من الفيروس التاجى التى ظهرت فى جنوب إفريقيا أخطر تحور على الإطلاق، مضيفة أنه يتعين معرفة إذا كانت مقاومة للقاحات.



وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، دافع وزير النقل البريطانى جرانت شابس، عن قراره الأخير بحظر رحلات الطيران من "جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزيمبابوى، وليسوتو، وإيسواتينى"، قائلاً إن "الدرس المستفاد من الجائحة، هو أن التحرك المبكر أمر أساسى". فيما أوضحت وكالة الأمن الصحى البريطانية، أن السلالة المتحورة، التى عرفت باسم "بى 1.1.529"، تحتوى على بروتين سبايك، الذى يشكل النتوءات الشوكية على سطح فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يختلف تمامًا عن البروتين الموجود فى كورونا الأصلى الذى صنعت اللقاحات على أساسه. وقال وزير النقل البريطانى، إنه "كما وصفها العلماء، فإنها أهم تحور على الإطلاق يواجهونه فى أبحاثهم حتى الآن".

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