استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا فى مختلف دول العالم

جدة - نرمين السيد - ففى الهند، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونا و555 ألفا و431 مصابا مع ارتفاع تراكمى الوفيات إلى 467 ألفا و468 شخصا بعد وفاة 488 شخصا أمس.

وفى كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 3 آلاف و901 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالى للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 432 ألفا و901 إصابة وخلال الفترة نفسها، تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 3 آلاف و440 حالات وفاة.

وفى منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى ألف و908 وفيات وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 381 ألفا و317 إصابة.

وفى قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 183 ألفا و140 إصابة وتم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2737 وفاة.

وفى أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و936 إصابة جديدة بفيروس كورونا و608 حالات وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و400 ألفا و340 والوفيات إلى 84 ألفا و149 حالة وبلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى مليونين و877 ألفا و21 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وعن كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة فى البلاد تسجيل 971 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 968 ألفا و340 إصابة، كما سجلت البلاد 1284 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالى عدد المتعافين إلى 931 ألفا و796 حالة.

وفى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة سجلت 2370 حالة إصابة جديدة و113 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 684 ألفا و949 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 27 ألفا و887 حالة حتى الآن.

وفى باكستان، سجلت وزارة الصحة 252 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 7 وفيات وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و283 ألفا و475 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالى 28 ألفا 697 وفاة.

وفى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 6 آلاف و559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و94 ألفا و886 إصابة وسجلت وزارة الصحة 64 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 20 ألفا و645 وفاة.

وفى الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 98 ألفا و583 إصابة ولم يتم تسجيل أى وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 بحسب اللجنة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء عند 4636 وفاة.

وفى جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 4534 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 831 ألفا و248 إصابة بالاضافة إلى 74 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة فى البلاد منذ بداية الوباء إلى 11 ألفا و810 حالات وفاة.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و168 ألفا و228 إصابة وسجلت 164 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلى 24 ألفا و407 حالات.

وفى هولندا، أعلن المعهد الوطنى للصحة، تسجيل 22 ألفا و274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالى حالات الإصابة 2 مليون و534 ألفا و137 إصابة، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا 19 ألفا و158 حالة.

وفى البرتغال، تم تسجيل 3 آلاف و150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 435 ألفا و855 إصابة وسجلت 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 7 آلاف و808 حالات.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و501 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالى حالات الإصابة 2 مليون و614 ألفا و480 إصابة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وفى ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 520 ألفا و213 إصابة وتم تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و58 حالة.

أما فى التشيك، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 27 ألفا و717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع إجمالى حالات الإصابة فى البلاد حتى الآن إلى مليونين و 89 ألفا و 857 حالة إصابة فيما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالى الوفيات 32 ألفا و 643 حالة وفاة.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 258 ألفا و785 بالاضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الوفاة إلى 681 حالة.

وعن بلجيكا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 20 ألفا و 836 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع إجمالى حالات الإصابة فى البلاد حتى الآن إلى مليون و 679 ألفا و 861 حالة إصابة فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالى الوفيات 26 ألفا و 793 حالة وفاة.

وفى المكسيك، تم تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع إجمالى حالات الإصابة فى البلاد حتى الآن إلى ملايين و 876 ألفا و 391 حالة إصابة فيما تم تسجيل 263 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالى الوفيات 293 ألفا و 449 حالة وفاة.

أما فى أستراليا، تم تسجيل 1627 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع إجمالى حالات الإصابة فى البلاد حتى الآن إلى 205 آلاف و 277 حالة إصابة فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالى الوفيات 1945 حالة وفاة.

وفى أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية تسجيل 675 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 337 ألفا و5 إصابات فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 7 آلاف و459 حالة.

وعن أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالى حالات الإصابة 193 ألفا و381 إصابة وتم تسجيل 3 حالات وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 1392 حالة وفاة.

وفى سلوفاكيا، أعلن مركز معلومات الصحة الوطنى تسجيل 9 آلاف و331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 651 ألفا و234 إصابة كما سجل منذ بداية الوباء وحتى اليوم 14 ألفا و177 حالة وفاة.