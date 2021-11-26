ماكرون لـ جونسون: التواصل بين المسؤولين لا يكون عبر تويتر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، جاءت تصريحات ماكرون ردًا على رسالة نشرها جونسون عبر تويتر، يطلب فيها من فرنسا استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيامن سواحلها.

ولدى سؤاله بشأن الرسالة فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم، قال الرئيس الفرنسى: "استغرب الأساليب عندما لا تكون جدية"، مشددًا على أن "التواصل بين مسؤول وآخر حول مسائل مماثلة لا يكون عبر تويتر وعبر نشر رسائل".