السعودية وإندويسيا تؤكدان توافق الرؤى فى نشر ‏مبادئ التسامح والاعتدال

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما تحقق خلال اللقاءات التى جمعته مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسى ياقوت خليل قوماس، من توافق فى الرؤى فى مجال خدمة الإسلام ونشر ‏مبادئ التسامح والاعتدال والوسطية ونبذ العنف والغلو والتطرف.



وأشار آل الشيخ فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن توجيهات القيادة السعودية هى تصحيح المفهوم الخاطئ للقرآن الكريم والسنة النبوية. بدورة أكد الوزير ياقوت نجاح المباحثات بين الجانبين وأن هناك توافق فى الرؤى، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة ــ ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ــ فى خدمة بيوت الله ومنسوبيها، ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدى للجماعات التى تحاول استغلال الإسلام للسياسة، وبناء شراكة استراتيجية لتدريب وتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء لتحقيق الأهداف المرجوة.

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