شروط اعفاء بنك الراجحي من باقي الأقساط لجميع المواطنين السعوديين

يُقدم للسعوديين اعفاء بنك الراجحي السعودي للعميل عند الحصول علي تمويل شخصي تأمين تكافلي علي الحياة، حيث يتم إعفاء العميل إذا لزم الأمر لذلك، فطبقاً للشروط والأحكام المتفق عليها في بنود العقد الخاص بالقرض، فقد يتم إسقاط القروض والأقساط علي العميل في شرطين وهما:

إذا توفي العميل.

إذا أصاب العميل عجز كامل دائم مدي الحياة.

وفي الحالتين يجب تحضير شهادة وتاريخ وفاة العميل، أو وجود العقود التي تثبت العجز.

شروط اعفاء بنك الراجحي لعملائه

يتميز بنك الراجحي أنه من أقدم البنوك في المملكة، حيث تم إنشائه وتأدية خدماته المصرفية والتجارية منذ أكثر من 60 عاماً، وقد يقدم تلك الخدمات بالتناسب مع جميع الفئات وكافة عملاء البنك.

في حالة وفاة العميل المقترض، فقد تحدث المصادر المعلومات الخاصة بقرض المتوفي، وتسجل بعض الاستثمارات، حيث يطبق ذلك علي الوفيات، ولكن هناك حالات للوفاة لا يتم فيها إسقاط الأقساط، وهي كالأتي:

إذا قام العميل بإيذاء نفسه حتي الموت، أو إصابته بأمراض عقليه أدت الي ذلك. تناول المشروبات الكحولية وتعاطي الأدوية الغير مصرحة من وزارة الصحة. ممارسة الرياضة الخطيرة كالسباق الخيل أو السيارات. العجز نتيجة طبيعة عمله. الوفاة نتيجة كارثة طبيعية. الوفاة أو العجز نتيجة الإشعاع النووي. الوفاة نتيجة الحرب وإصدار الأوامر القضائية ضد العميل. يتواجد للبنك عمليات التحصيل، وهي مساهمة في حماية الأموال والإعفاء من الديون والمساعدة في تخطي الأزمات المالية الصعبة، كما تعمل كضامن لحقوق جميع الأطراف.

ماذا يفعل بنك الراجحي إذا لم يقوم العميل بسداد أقساطه

يقدم بنك الراجحي كافة العمليات المصرفية السرعية والخدمات التجارية، حيث يساهم في مساعدة المواطن والمقيم بتوفير له المبلغ الذي يحتاج اليه في الوقت الراهن، ولكن قد تخضع كافة البنوك السعودية الي العقود المتفق عليها مع العميل عند استلام القرض إذا لم يتم سداد أقساط التمويل المجدولة في المعاد المحدد، فقد يتواجد الصعوبة والعوائق في استرداد المال من قبل بنك الراجحي، يمكن للبنك تجميد الحساب المصرفي الخاص بالعميل، كما يتوافر حجز لإقامة العميل طبقاً للقوانين الموجودة بالعقد، حيث يتحمل العميل المسؤولية كاملة.