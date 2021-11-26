نتائج الطلاب 1443 نظام نور برقم الهوية منصة مدرستي وتطبيق توكلنا جميع المراحل

تستعد وزارة التعليم السعودية لنشر نتائج الفصل الدراسي الأول 1443-2021 لجميع الصفوف للطلاب في كافة المراحل الدراسية بدايةً من المرحلة الإبتدائية، المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، بعد أن انتهت الوزارة من اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب للعام الدراسي 1442-1443، ليتم بشكل مباشر تجهيز نتائج الطلاب، ورفعها بشكل إلكتروني عبر كافة المواقع الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية، والتي تواصل تميزها في الاعتماد بشكل كامل عبر المنظومة الإلكترونية التي ظهرت الحاجة الكبرى لها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في السنوات الأخيرة في العالم أجمع، وتمكنت المملكة بالتغلب على الحاجة إلى مواصلة العملية التعليمية بشكلها المعتاد، وتستكمل تفردها الإلكتروني بنشر نتائج الطلاب 1443 نظام نور برقم الهوية دون معاناة للطلاب وأولياء أمورهم في معرفة النتائج.

نتائج الطلاب 1443 نظام نور برقم الهوية

المنصة الأشهر لإعلان نتائج الطلاب للمراحل الإبتدائية، الإعدادية، والثانوية تكون عبر موقع نظام نور المنفصل عن موقع وزارة التعليم، والمختص بعرض نتائج الطلاب، إضافةً إلى كافة الخدمات الأخرى المتاحه خلال العام الدراسي، ويتم معرفة النتائج عبر نظام نور للطلاب باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور عبر رابطه الرسمي: noor.moe.gov.sa

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به عبر موقع نظام نور.

تسجيل الدخول يكون بوضع اسم المستخدم، كلمة المرور، ورمز التحقق الظاهر على الصفحة.

بعد تسجيل الدخول تفتح الصفحة الرئيسية لنظام نور بشكل تلقائي.

متاح بالصفحة الرئيسية كافة البيانات الخاصة بالطالب شاملة الإسم، الصف، ورقم الهوية.

يتم الضغط على كلمة بحث للحصول على النتائج بعد تحديد الفصل الدراسي المراد معرفة نتائجه، حيث تم حاليا تحديد الفصل الدراسي الأول للحصول على النتيجة.

تظهر صفحة النتيجة الخاصة بالطالب بمجرد الضغط على كلمة بحث.

يتيح نظام نور معرفة كافة درجات المواد، والتقدير الخاص بهم، والمجموع الكلي للدرجات، والتقدير العام للطالب.

منصة مدرستي نتائج الطلاب 1443 عبر الجوال

تتيح منصة مدرستي للطلاب معرفة نتائح الفصل الدراسي الأول 1443 في كافة المواد، والتقدير العام باتباع الخطوات التالية:

يتم فتح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي: schools.madrasati.sa

من القائمة الموجودة على يمين الصفحة يتم الضغط على تقويم.

من النافذة الجديدة يتم تحديد حدث فصلي.

يتم النقر على إشعار الفترة الأولى.

يتم فتح الحدث الفصلي.

أسفل الصفحة يتم تحميل الملف الموجود بصيغة PDF أسفل كلمة ملفات، ومطالعة النتائج كاملة.

توكلنا نتائج الطلاب 1443

أتاح تطبيق توكلنا TAWAKKALNA خدمة جديدة لمستخدميه، بتوفير نتائج الطلاب للمراحل الثانوية، الإبتدائية، والمتوسطة للفصل الدراسي الأول 1443، وذلك بطريقة مبسطة تتيح لولي الأمر معرفة النتائج عبر إشعار من البرنامج بمجرد تفعيل تلك الخدمة عبر التطبيق من خدمات التعليم المتاحة من خلاله.

رفع نتائج الطلاب 1443 عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442-1443، بالأمس الخميس الموافق 21 ربيع الثاني 1443، ليتم رفع باقي نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية على المواقع الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم، والمتمثلة في الموقع الرسمي لنظام نور، وهو المنصة الأكبر لعرض نتائج الطلاب، بالإضافة إلى تطبيق توكلنا، ومنصة مدرستي، حيث أعلنت الوزارة عرض النتائج عبرهما أيضا.