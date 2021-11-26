الاتحاد الإفريقي يؤيد تنظيم المونديال كل عامين

أيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة، في قرار اتخذه بالإجماع "قرار مؤتمر الفيفا بإجراء دراسة جدوى" حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من مرة كل أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.
وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسميا المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الإفريقية.
كما أيدت الجمعية العمومية للاتحاد القاري خلال اجتماعها الجمعة في القاهرة، تنظيم الدوري السوبر الإفريقي للأندية، لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل بشأنه بعد.
ويأتي هذا التصويت برفع الأيدي قبل أقل من شهر من القمة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو للفيفا التي ستناقش (من دون تصويت) تنظيم كأس العالم كل عامين وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصا في أوروبا.
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