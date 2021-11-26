معاهدة جديدة بين فرنسا وإيطاليا لدعم الدفاع الأوروبى ومواجهة الأزمات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، أن المعاهدة الفرنسية الإيطالية التى جرى توقيعها اليوم الجمعة، تمثل خطوة كبيرة فى العلاقات بين روما وباريس، معتبرًا أن تلك الاتفاقية ستدشن فترة من التعاون الوثيق بين البلدين فى مجموعة من المجالات.



وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال دراجى فى مؤتمر صحفى إلى جانب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن البلدين سيبدآن "أشكالاً جديدة من التعاون" فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبحث والابتكار. ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسى ماكرون إن المعاهدة الجديدة "ستساعدنا فى مواجهة أزمة ليبيا، وتسهم فى تعزيز الدفاع الأوروبى المشترك".

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