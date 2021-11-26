الصحة العراقية تحذر من موجة رابعة شديدة لكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير الصحة العامة فى الوزارة رياض عبد الأمير فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "إن نسبة تلقى اللقاح فى العراق بلغت نحو 30 % من الفئة المستهدفة، 18 عاما فما فوق، وإن طموح الوزارة كان فى الوصول إلى نسبة 60 % قبل نهاية العام الحالى".

وأوضح أن تراجع الإقبال على تلقى اللقاح، يعود إلى انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشددا على أن انخفاض معدل الإصابات لا يعنى أن الخطر عن المجتمع قد زال.

وأضاف: "أن العراق مقبل على موجة قد تكون شديدة ولا يمكن السيطرة عليها، إلا بواسطة اللقاح، خصوصا أن الالتزام بالاجراءات الوقائية ثبتت صعوبة تطبيقه بشكل كامل".