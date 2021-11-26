تخفيضات 60% على السلع اليوم في هايبر بنده بالسعودية

عروض هايبر بنده بالسعودية اليوم، حرصت متاجر بندة على أن توفر إلى جميع عملائها أفضل الخدمات والتخفيضات، فالخصومات في بندة تصل حتى لنصف السعر، فإذا كنتم ترغبون في شراء مستلزماتكم المنزلية وتبحثون عن هايبر من أجل التعامل معه فنؤكد إليكم أنكم لن تجدوا أفضل من هايبر بندة فهي تعمل على مدار الأسبوع من أجل أن تقدم إليكم كل ما تحتاجون إليه مقابل أسعار رمزية ومناسبة للجميع.

عروض هايبر بنده الأسبوعية:

يوفر هايبر بندة الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها” كاتشب الطماطم الطبيعي قودي (980 جرام)، يحتوي العرض أيضًأ على لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا (170 جرام)، بالإضافة إلى طعام القطط بالتونا كيتيكات (1.4 كيلو)،

يشمل العرض أيضًا على طعام القطط بالدجاج والتونة ويسكاس لأكثر من سنة (1.1 كيلو، يشمل أيضا على طعام الكلاب بنكهة لحم البقر والخضار بيديجري (3 كيلو)، يتضمن العرض طعام القطط مع سمك المحيط ويسكاس أكثر من عام (102 كيلو)، بالإضافة إلى غذاء كامل للبغاء تريل (1 كيلو)، يحتوي العرض أيضًا على طعام القطط بالدجاج ويسكاس أكثر من سنة (1020 جرام).

تخفيضات هايبر بنده اليوم:

يشمل العرض مختلف المنتجات التي من بينها الموز الفلبيني ثلاثة كيلو وعسل الرحيق الذهبي 500 جرام وزيت نباتي العربي وأرز سيلا هندي ديرة الخير، يحتوي العرض أيضًا على جبن شيدر أحمر وأبيض ويكسفور وطبق بيض فقيه أبيض به 30 جبة من البيض وروستو بقري برازيلي، يشمل العرض على نقانق بقري برازيلي ومفروم بقري برازيلي قبل الشحم مع جمبري مزارع وبطاطس مقلية وجبنة قطع المراعي وجبن كريم مطبوخة المراعي مع حليب مركز قليل الدسم وأكياس شاي ربيع المذاق 300 كيس.

يحتوي العرض على زيت زيتون بكر ممتاز رحمة ورقائق شوكولاتة بالحليب بيتي كوكر وشوكولاتة سائلة هيرشيز وزيت ذرة عافية وقهة دافيدوف كبسولات ومايونيز بالثوم بالفلفل الحار، مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم وستروجانوف بقري برازيلي وكفتة بقري برازيلي وكتف عجل بدون عظم وفخذ خروف أسترالي بالعظم وبرجر بقري برازيلي مع قطع عجل بالعظم وفخذ خروف نعيمي وكتف خروف نعيمي وقطع خروف نعيم بالعظم.

تتنزيلات وعروض هايبر بنده بالسعودية اليوم على الفاكهة:

تقدم هايبر بنده بالسعودية العديد من العروض والتخفيضات الهائلة على الفاكهة الطازجة، وتشمل العروض والتنزيلات على الكيوي والموز واليوسفي الذي يحمي الجميع من نزلات البرد الشديدة في فصل الشتاء ويمكن تناولها كعصير فريش، أو يتم عملها في الكيك كبديل للحليب، وأيضا على البرتقال.