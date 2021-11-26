وزير الصحة البريطانى: سلالة كورونا الجديدة تشكل مصدر قلق دولى كبير

جدة - نرمين السيد - وقال جاويد فى كلمة أمام مجلس العموم البريطانى أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية "إنه على مدار الـ48 ساعة الماضية تم اكتشاف عدد ضئيل من الإصابات بالسلالة الجديدة عالميا"، مضيفا "أريد أن اطمئن هذا المجلس أنه لم يتم اكتشاف إصابات بهذه السلالة فى المملكة المتحدة فى هذا الوقت، ولكن هذه السلالة مصدر قلق دولى كبير".

وأشار وزير الصحة البريطانى إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى اجتماع خاص اليوم والذى يعقد حاليا بشأن السلالة، مشددا على أن الوضع يتسم بالتغير السريع، وأنه مازال هناك درجة عالية من عدم اليقين.

وأوضح جاويد أن الحكومة البريطانية قلقة بشان إمكانية أن تشكل السلالة الجديدة خطرا كبيرا على الصحة العامة، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تظهر أن هذه السلالة قد تكون أكثر عدوى من سلالة "دلتا"، وأن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية ضدها.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر الجارى، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" انتشرت مؤخرا فى جنوب إفريقيا، يطلق عليها اسم" بى 1.1.529"، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهى جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا.