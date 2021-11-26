اليابان تشدد القيود على المسافرين من جنوب إفريقيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستشدد القيود على المسافرين من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" هناك.



وأضاف ماتسونو فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن المسافرين الذين زاروا بوتسوانا أو إيسواتينى أو ليسوتو أو ناميبيا أو جنوب إفريقيا أو زيمبابوى سيطلب منهم قضاء 10 أيام فى منشأة مخصصة من قبل الحكومة اليابانية عند وصولهم. وتأتى هذه الخطوة، التى تدخل حيز التنفيذ غدا السبت، وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المعروفة باسم "B.1.1.529"، والذى يحذر خبراء الأمراض المعدية من أنه قد يكون أكثر عدوى من السلالات السابقة أو يجعل اللقاحات الموجودة أقل فعالية.

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