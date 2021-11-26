وزير الدفاع الروسى: ساعدنا أكثر من 15 دولة فى مكافحة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال شويجو خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة فى المؤتمر العلمى التطبيقى السابع تحت عنوان "نظام التعاون الإعلامى بين الهيئات لحل المهام فى مجال الدفاع الروسى" "بفضل الجهود المشتركة يجرى بناء الحياة السلمية فى منطقة النزاع بناجورنى كارباخ وسوريا، لقد قدمنا المساعدات الإنسانية الفعالة لأرمينيا وأفغانستان وسوريا وكوبا"، موضحا أن أكثر من 15 دولة تلقت مساعدات من روسيا ومن قواتها المسلحة فى مكافحة الجائحة.

وأضاف وزير الدفاع الروسى "أنه من المهم فى المرحلة الراهنة تلخيص وتحليل نتائج هذا العمل وتدقيق اتجاهات التطوير المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث الطرق والتكنولوجية الحديثة"، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل ولو مهمة هامة واحدة مهما كانت فى مجال الدفاع أو مكافحة فيروس كورونا بدون بذل جهود منسقة والعمل الثابت والمستمر للتعاون بين هيئات الدولة الأخرى.