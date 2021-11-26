الرئيس الروسى يزور الهند 6 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين فى بيان اليوم الجمعة وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أنه "من المتوقع أن تشمل أجندة المحادثات مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى القضايا المتعلقة بالتنمية المستقبلية للشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين. كما سيتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا العالمية الملحة، بما فى ذلك التعاون داخل مجموعة العشرين وبريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون".

وقال السفير الهندى لدى روسيا بالا فينكاتيش فارما فى وقت سابق فى مقابلة مع وكالة تاس إنه من المقرر أن يبرم بوتين ومودى عددا من الاتفاقات فى القمة، بما فى ذلك الاتفاقات الدفاعية."