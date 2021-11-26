التشيك: الرئيس سيعين بيتر فيالا رئيسا للوزراء بعد غد الأحد

جدة - نرمين السيد - ذكر راديو "براغ الدولى"، اليوم الجمعة فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن الرئيس التشيكى ميلوش زيمان، سيقوم بتعيين "بيتر فيالا" من الحزب الديمقراطى المدنى رئيسا جديدا للوزراء بعد غد الأحد.



وأضاف الراديو أن فيالا رحب بنبأ تعيينه المرتقب كرئيس للوزراء، قائلا: "إنه فى ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأزمة الطاقة والحاجة إلى معالجة قضايا الميزانية، فإنه من المهم أن يتم تعيين حكومة جديدة فى أقرب وقت ممكن". وأوضح فيالا أن التفاصيل الفنية لتعيينه ما زالت قيد التسوية مع مكتب الرئيس، معربا عن أمله فى أن يتمكن من إجراء محادثات مطولة مع الرئيس بعد غد الأحد لمناقشة الخطوات الفورية التى يجب اتخاذها من أجل تعيين حكومته.

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