بكين تندد بمزاعم فخ الديون حول التعاون الصينى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وقال وو بنغ، مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن هذا الزعم مبتذل ودحضته مجموعة كبيرة من الأبحاث التى أجرتها حكومات وعلماء ومعاهد فى أنحاء العالم.

وأضاف أنه لم يحدث وأن سقطت أية دولة نامية فى "فخ الديون" المزعوم بسبب القروض الصينية، مشيرا إلى أن التنمية هى الحل لقضية ديون الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن الدول الإفريقية كانت تسعى جاهدة فى السنوات الأخيرة لتعزيز التنمية الاجتماعية، ولكن نقص التمويل كان بمثابة عنق الزجاجة الذى يعيق التنمية فى إفريقيا.

وأكد وو، أن الصين وباعتبارها شريكا حقيقيا لأفريقيا، فإنها تأخذ احتياجات التمويل للدول الإفريقية على محمل الجد، بينما تولى اهتماما كبيرا بقدرتها على تحمل الديون.

وأشار وو إلى أن الصين تدعم الخطوة نحو تخفيف عبء ديون البلدان الإفريقية وتنفذ بنشاط مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون للبلدان الأشد فقرا، ولديها أكبر مبلغ دين مؤجل بين أعضاء مجموعة العشرين.

ولفت مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية إلى أنه بعد تفشى جائحة كوفيد-19، أعلنت الصين إلغاء ديون 15 دولة أفريقية على شكل قروض حكومية بدون فوائد كان من المقرر أن تستحق بنهاية العام الماضى 2020.