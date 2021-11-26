هولندا: وقف الرحلات الجوية مع إفريقيا الجنوبية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام هولندية بأن الحكومة ستقوم بوقف حركة الطيران من منطقة إفريقيا الجنوبية بشكل مؤقت بدءا من اليوم الجمعة، وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) انتشرت مؤخرا فى جنوب القارة.



ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. نصائح الصحة العالمية بشأن السفر ومتحور كورونا الجديد يشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" هناك يطلق عليها اسم "بي 1.1.529"، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من 6 دول وهى: (جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا).

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