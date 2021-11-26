موعد صرف رواتب شهر نوفمبر في المملكة العربية السعودية 2021 ومعرفة الحد الأدنى للأجور ومتوسط الرواتب

ازداد البحث خلال هذة الأيام من قبل العديد من المواطنين والوافدين الموجودين في المملكة العربية السعودية حول الاطلاع على الموعد المقرر فيه نزول راتب شهر نوفمبر لعام 2021، وذلك نظراً لأهمية الراتب الشهري بالنسبة للعديد من الأشخاص سواء كانوا موظفين أو عاملين، فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدفع الفواتير، بالإضافة إلى دفع إيجار السكن، وتلبيه الاحتياجات والمتطلبات اليومية، إذن سوف نتحدث عن موعد نزول الرواتب في السعودية والحد الأدني للأجور.

موعد نزول راتب شهر نوفمبر 2021 في السعودية

شهدت محركات البحث تزايد في عمليات البحث حول نزول راتب شهر نوفمبر، سيتم صرف رواتب شهر نوفمبر يوم الأحد الموافق 28 من نوفمبر لعام 2021 ميلادياً، و 24 من ربيع الثاني لعام 1443 هجرياً، فقد تم تحديد موعد صرف الرواتب يوم 27 نوفمبر يوم السبت، ولكن هذا اليوم يعد عطلة رسمية لجميع البنوك والموظفين، فلن يتبقى على رواتب التأهيل الشامل موعد صرف مكافأة الطلاب، بالإضافة إلى رابت المتقاعدين إلا نحو 13 يوم.

الحد الأدنى للأجور في المملكة العربية السعودية 2021

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالعمل على تحديد الحد الأدنى للأجور فيها، وإليكم أهمها، كالتالي:

بلغ الحد الأدنى للأجور حوالي 4 آلاف ريال سعودي، بعدما كان الحد الأدنى للأجور حوالي 3 آلاف ريال سعودي.

متوسط الرواتب في السعودية لعام 2021

قامت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بالعمل على رصد متوسط الرواتب الشهرية لجميع الموظفين والعاملين في المملكة العربية السعودية، وإليكم متوسط الرواتب، كالتالي: