نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2021 نتائج السادس الاحيائي والتطبيقي والأدبي

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2021، التي يزداد حولها العديد من عمليات البحث عن النتيجة من قبل الطلاب والطالبات بالعراق، حيث اعتمدت الوزارة النتائج بشكل رسمي، وقامت برفع نتائج السادس الإعدادي العلمي والإحيائي، والتطبيقي والأدبي بالدرجات لجميع الطلاب والطالبات في كافة محافظات العراق، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال المواقع المعتمدة بشكل رسمي من قبل الوزارة، كما أوضحت في بيانا لها عبر صفحتها الرسمية تأكيدا على ظهور النتائج، بعد أن انتهى الطلبة والطالبات من تأدية الاختبارات خلال شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري.

نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2021

أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج السادس الإعدادي في كلا من محافظة النجف، نينوى، ومحافظة القادسية، صلاح الدين، السليمانية، واسط، وكذلك في الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، دهوك، أربيل، كربلاء، وكركوك، محافظة ميسان، المثنى، وكافة المحافظات في وقتا واحد، كما أشارت الوزارة سابقا إلى أن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني سوف يتم إصدارها بالنسبة الطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء امتحانات الدور الثالث، ممن لم يحالفهم النجاح في الدور الأول.

كما أوضحت وزارة التعليم العراقية أنه سوف يتم عقد امتحانات الدور الثالث للطلاب والطالبات، الذين لم يحالفهم النجاح ولم يوفق في أداء امتحانات الدور الثاني، بهدف منحهم فرصة أخرى لتحسين درجاتهم، والقيام استكمال إجراءات القبول المركزي في الجامعات العراقية.

أولا: ينبغي تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونية.

ثانيا: ستظهر أمامك العديد من الخيارات، قم بالضغط على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني من بينها.

ثالثا: بعد ذلك يتم اختيار اسم المحافظة التابع لها.

رابعا: قم بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

خامسا: بعد ذلك يمكنك النقر على أيقونة استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2021.

سادسا: سوف يتم ظهور النتيجة.

كيفية معرفة نتيجة السادس الإعدادي عبر موقع وزارة التعليم العراقية بالخطوات

وأصبح بإمكان الطلاب والطالبات معرفة نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي 2021، التي طال انتظارها وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.