إحباط محاولة انقلاب في قرغيزستان

إحباط محاولة انقلاب في قرغيزستانأعلنت السلطات في جمهورية قرغيزستان اليوم الجمعة عن إحباطها محاولة انقلاب، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في البلاد بعد غدٍ الأحد .

وقالت الجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان وفقاً لموقع (روسيا اليوم) الاخباري “إنها أحبطت أنشطة مجموعة إجرامية كانت تخطط للاستيلاء على الحكم بالقوة وحصلت على معلومات عن مجموعة أشخاص كانوا يخططون لتدبير سلسلة استفزازات بهدف زعزعة الوضع في البلاد عقب الانتخابات بغية الاستيلاء على الحكم لاحقا”.

واكدت اللجنة وجود أدلة دامغة على الأنشطة الإجرامية التي مارستها هذه المجموعة تحت قيادة بعض القوى السياسية ذات المواقف التخريبية ومن بينهم نواب في البرلمان ومسؤولون رفيعو المستوى سابقون.

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص اختاروا نحو ألف شاب عدواني بهدف تنظيم مظاهرات شعبية في العاصمة بيشكك عقب إعلان نتائج الانتخابات بغية الاستيلاء على الحكم.

وأكدت اللجنة رفع دعوى جنائية بحق هؤلاء تهمة التحضير للاستيلاء على الحكم بالقوة.