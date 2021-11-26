كندا واليابان تعربان عن قلقهما بشأن النفوذ العسكرى والاقتصادى للصين

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى ونظيرته الكندية ميلانى جولى عن قلقهما بشأن النفوذ العسكرى والاقتصادى المتزايد للصين، وذلك فى محادثة هاتفية اليوم الجمعة.



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