إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أصيب صحفى بالرصاص المطاطى، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة "بيتا" جنوب محافظة نابلس اليوم الجمعة.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان اليوم أن مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، موضحا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب الفلسطينيين بشكل كثيف، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطينى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين. وتشهد بلدة "بيتا" مواجهات عنيفة بين أهلها وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح المقابل للبلدة.

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