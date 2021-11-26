رابط منصة أحسان تحدد الفئات المستحقة من خدمة تيسرت و5 شروط للاستحقاق هنا خطوات التبرع

رابط منصة إحسان من أهم الروابط التي يتم البث عنها اليوم من خلال محركات البحث، من قبل أصحاب الديون والمتعثرون عن دفع ديونهم، فقد نشرت المنصة اليوم الجمعة 2021/11/26 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شروط الاستحقاق للحصول على خدمة تيسرت وحددت خطوات التبرع لمن يرغب في مساعدة هؤلاء المتعثرين، فمن فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة، ويمكن للمتبرعين التبرع من خلال ميزة التبرع السريع أو التبرع العادي، وسوف نوضح لكم من خلال موقعكم ثقفني خطوات التبرع على المنصة، والفئات المستحقة للتبرع وخطوات التبرع لمتابعينا داخل المملكة العربية السعودية.

رابط منصة أحسان

منصة إحسان هي منصة حكومية تهدف إلي جمع التبرعات بصورة قانونية وشفافة، لإنفاقها في الإعمال الخيرية، تم إطلاقها برعاية كريمة من سمو خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمكن لجميع المواطنين التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، الدخول على المنصة والتسجيل عليها إلكترونياً بسهولة من خلال أتباع الخطوات التالية.

التسجيل على منصة أحسان الخيرية

الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة.

الضغط على أيقونة التسجيل ثم أنقر على أنشاء حساب.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف.

ثم أضغط أنشاء حساب جديد وسجل البريد الإلكتروني لتنشيط الحساب.

ثم قم بتسجيل الدخول للحساب وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني على المنصة بنجاح.

المستفيدين من الضمان الاجتماعي. يكون مبلغ الدين أو المطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي. يكون قد صدر بحقة أمر تنفيذ قضائي. لا يكون هناك أي أوامر تنفيذية أخرى. يكون قد مر عام كامل على أمر التنفيذ القضائي.

الفئات المستحقة خدمة تيسرتخدمة تيسرت

هي خدمة تستهدف المواطنين المتعثرين والغير قادرين على سداد ديونهم، شرط أن تكون هذه الديون أقل من 100 ألف ريا،ل وصدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي من المحكمة وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة من اللجنة الإشرافية.

الدخول على رابط منصة أحسان.

تحديد خدمة تيسرت والضغط عليها.

أختيار الحالة الإنسانية التي ترغب في التبرع لها.

قم بدفع مبلغ الدين إلكترونيا وبذالك يتم التبرع الإلكتروني بنجاح.

خطوات التبرع لخدمة تيسرت الإلكترونية