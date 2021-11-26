نظام نور : نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 للاستعلام عن النتائج

نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 اصبح في اهتمام الكثير من الطلاب، حيث يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الذي أعلنت وزارة التعليم السعودية عنه، والتي قررت نشر نتائج نظام نور ليتعرف الطلاب على نتائج نظام نور برقم الهوية في الوقت الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات لكافة المراحل التعليمية بداية من الابتدائي وحتى الثانوية، من هنا سنقدم لكم طريقة الحصول على نتائج نظام نور الترم الأول بطريقة إلكترونية من خلال موقعنا.

نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

الطلاب في المملكة العربية السعودية في مختلف المراحل التعليمية متلهفون لمعرفة نتائج الطلاب في الاختبارات في جو يهمه القلق والخوف، وذلك بعد تأخر نشر النتائج بعد انتهاء اختباراتهم خلال الفترة الماضية، نظراً لتفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء المملكة، فقد أتاحت وزارة التعليم السعودية عدة منصات إلكترونية، كل منها تخدم جانب معين من التعليم والتي من بينها منصة نور.

يمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا من خلال رابط ta.sdaia.gov.sa وذلك بالخطوات التالية بكل سهولة.

الدخول إلى تطبيق توكلنا.

تصفح الخدمات المتاحة في التطبيق.

اختيار معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية 1443.

تفعيل التنبيه.

نظام نور نتائج الطلاب 1443

حسب آخر ما تم معرفته أنه تم الانتهاء من رصد درجات الطلاب وسترفع النتائج في الساعات القليلة القادمة علي تطبيق أو موقع نور الخاص بنتائج الطلاب في كافة المستويات التعليمية.

لمعرفة النتائج وطباعة الشهادات عليكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع أو التطبيق الخاص بمنصة نور.

عليك بإدخال رقم هويتك و كلمة السر الخاصة بك.

تظهر صورة بها رمز التحقق عليك ملئ الصورة.

عليك اختيار الصف الدراسي ثم البحث.

سوف تظهر صفحة بها بيانات الطالب ستختار منها إشعار نتيجة الطالب ومنها ستحصل على النتائج مباشرةً.

في حالة فقد البيانات الخاصة بنظام نور، عليك الدخول لموقع نور ومنها إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد وتعبئة البيانات وانتظار رمز التحقق المرئي وبعدها ستظهر رسالة بها كلمة السر، ثم بعدها سيتم تحويلك لاستخراج نتائج الطلاب.

استعادة كلمة السر الخاصة بموقع نور التعليمي

توتر الطلاب وأولياء الأمور بسبب فقط كلمة السر الخاصة بهم، ولكن في موقعنا سنوضح بعض الخطوات البسيطة التي بها نتمكن من استعادة كلمة السر وحساب المستخدم الخاص وذلك للاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1443 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع نظام نور التعليمي.

اضغط على نسيت كلمة السر الخاصة بك واسم المستخدم.

كتابة رقم الهوية الخاصة بك.

كتابة رمز التحقيق.

الضغط على التالي.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، والذي سبق التسجيل به عبر الموقع.

الضغط على ارسال.

ستظهر لك معلومات عن حسابك الشخصي عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعدها تضغط على إعادة تعيين كلمة السر.

نظام نور من أحد المنصات التي أصدرتها وزارة التعليم السعودية والتي إلى جانب المعرفة نتائج نظام نور برقم الهوية من خلالها، يوجد بها مميزات أخرى منها إقامة دورات متنوعة ومتعددة.