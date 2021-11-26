بفيديو.. بيغ رامي يخرج عن صمته بعد انتشار صور "زواجه الثاني"

بعد عاصفة الجدل التي ارتبطت بلاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيغ رامي"، على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار صور من حفل زفاف ظهر فيه رفقة عروس محجبة، التي ذكرت تقارير أنها زوجته الثانية، خرج البطل المصري عن صمته بمقطع فيديو.

وكان "بيغ رامي" قد ظهر في حفل زفاف وهو يمسك بذراع عروس محجبة قد انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيما أنها جاءت بعد وقت قصير من فوزه بلقب "مستر أولمبيا" للمرة الثانية على التوالي، مما أثار عاصفة من الجدل.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر مقربة من "بيغ رامي" تأكيدها أنه تزوج للمرة الثانية، فيما أكدت أخرى أن زوجته الأولى وأم بناته الثلاث لم تكن على علم بزواجه.

وانقسمت آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تلك التقارير، إذ عبر الكثيرون عن غضبهم من إقباله على هذه الخطوة بعد أن وصل إلى قمة الشهرة، معتبرين أنه تخلى عن رفيقة دربه (زوجته الأولى)، وانتقدوه بشدة لعدم إخطاره لها بخطوة الزواج الجديد.

فيما رأى آخرون أن البطل المصري "لم يخطئ"، وأنه من حقه أن يتزوج مرة أخرى وأن يجد السعادة.

ورغم أن "بيغ رامي" تجنب التعليق على الموضوع، فإنه نشر مقطع فيديو على حسابه بفيسبوك، تطرق فيه إلى الموضوع بصورة غير مباشرة.

وقال: "لا أحد يعلم ظروف الآخرين، وأن يحكم عليهم، لم يخلقنا الله لنحاسب بعضنا البعض على أي شيء، كل شخص يتصرف والله هو من يحاسبنا.. هذا لا يعني أننا لا نرتكب الأخطاء، فنحن نخطئ أحيانا ونتصرف بصورة صحيحة أحيانا".

وتابع: "الكلام غير موجه إلى أي موضوع، لكنني أردت أن أقول هذا لأنني رأيت أن الناس شغلت نفسها خلال الأيام الأخيرة بأشياء لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف تفاصيلها.. وفي الأول والأخير ربنا يسعدكم جميعا".