مصر.. ضبط متهم عرض ابنه للبيع على فيسبوك

في أقل من أسبوعين، ضبطت أجهزة الأمن المصرية متهما عرض طفله للبيع عبر فيسبوك بعدما ضبطت من قبل سيدة ارتكبت ذات الجرم.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن الواقعة الجديدة حدثت في منطقة حلوان جنوبي القاهرة.

وأضاف أن معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة رصدت قيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبني"، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقـام بـعـرض صـورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها.

وتابع المصدر أنه عقب ضبط المتهم تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وله سوابق جنائية، وبرفقته ابنه المعروض للبيع ويبلغ من العمر 5 سنوات.

وخلال الاستجواب الأمني اعترف المتهم بارتكاب الجريمة مبررا فعلته بأنه يعول 5 أطفال ويمر بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

يذكر أنه في 15 نوفمبر الجاري ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة عرضت طفلها حديث الولادة للبيع بسبب رفض والده الاعتراف به، كما تم القبض كذلك على الأب.

واعترفت المتهمة بأنها فعلت ذلك نظرا لقيام المتهم الثاني بتهديدها بإيصال أمانة وقعته له في حالة الإبقاء على الطفل، وبمواجهة المتهم بتلك الأقوال أقر بها، فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق وصدر قرار بحبسهما على ذمة القضية وإيداع الرضيع إحدى دور الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

تجدر الإشارة أن القانون المصري يحظر عمليات تبني الأطفال إلا من خلال المؤسسات الرسمية الحاصلة على ترخيص رعاية أطفال من وزارة التضامن الاجتماعي.