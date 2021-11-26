هبوط فى أسواق المال الأوروبية والآسيوية بسبب متحور كورونا الجديد

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية الأوروبية، إنه يجب وقف جميع الرحلات الجوية مع الدول التى ظهر فيها متحور كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة البريطانى، إن متحور كورونا الجديد مقلق لأنه يعمل على انتشار الفيروس بسرعة.

وأعلنت الدنمارك حظر السفر غير الضرورى إلى منطقة إفريقيا الجنوبية فى محاولة لوقف تفشى السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التى انتشرت مؤخرا فى جنوب إفريقيا.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا فى جنوب إفريقيا، يطلق عليها اسم "بى 1.1.529 "، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهى جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا.

كما أعلنت العديد من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة للمملكة المتحدة.

وفى السياق ذاته، أفادت الأنباء الواردة من بلجيكا اليوم بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التى انتشرت مؤخرا فى جنوب إفريقيا.