خبراء الصحة العالمية يبحثون متغير كورونا الجديد فى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال كريستيان لوندمير المتحدث باسم المنظمة -فى مؤتمر صحفى اليوم- إن الخبراء سيقومون بتقييم ما إذا كان المتغير الجديد يدعو للقلق أو يثير الاهتمام، مؤكدًا أن المنظمة سوف تتبادل توصياتها مع الحكومات بشأن مايمكن اتخاذه من إجراءات.

وأضاف أن الدول عليها أن تقوم بتحديد ما يتعلق بإجراءات السفر بناء على تقييم للمخاطر، مشيرًا إلى أن الباحثين يعملون على تحديد مدى سرعة انتشار المتغير الجديد وقابلية انتقاله وكيفية تأثيره على علاجات ولقاحات كورونا المستخدمة.