جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، مساء اليوم الجمعة، بأن السلطات فى كندا حثت مواطنى البلاد على مغادرة إثيوبيا فورا.

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، مساء اليوم الجمعة، بأن السلطات فى كندا حثت مواطنى البلاد على مغادرة إثيوبيا فورا. وعبرت كندا عن قلقها من التدهور السريع للوضع الأمنى فى إثيوبيا، وذلك على خلفية الحرب الأهلية الدائرة فى البلد الإفريقى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. كندا تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.