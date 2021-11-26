الاشتراك في سحب المليون دولار من مسابقة الحلم وأرقام التواصل

تتواصل عمليات الاشتراك في سحب المليون دولار المنتظر من مسابقة الحلم من جميع الدول، حيث وقت إدارة المسابقة 4 طرق مختلفة من أجل الاشتراك وتفعيل المشاركة في المسابقة، من أجل دخول السحوبات، تتمثل في إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لكل مشترك حسب دولته، أو الاتصال على نفس الرقم والإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة الذي يصله بشكل دوري ومستمر، كما يمكن التواصل من خلال الرمق الدولي الموحد لجميع الدول، لاسيما الدول التي لا تمتك أرقام للاتصال في قائمة المسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم

كما يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة mbc dream، ثم تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، وتسجيل رقم الجوال يسبقه كود الدولة، كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على الجوال الخاص بك، ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة أيضًا، وهو ما يُسهل عملية التسجيل والاشتراك بكل سهولة، وتتم المحاسبة وفق سعر دقيقة المحمول الدولية.

جوائز مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن مجموع جوائز مسابقة الحلم خلال العام الجاري كان الأكبر والأضخم ماليًا، حيث تخطت مجموع جوائزه المالية حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، تم توزيعها على عدد من الجوائز المتفاوتة من حيث القيمة، فاز بها 49 رابحًا من جميع الدول العربية حتى الآن، فيتم توزيع جوائز مالية بدءًا من 5000 دولار أمريكي حتى نصف مليون دولار، وأيضًا تم توزيع جوائز بقيمة ربع ونصل مليون و125000 و 10000 دولار أمريكي.

رقم الاتصال من السعودية: 650444

رقم التواصل من دولة الإمارات: 6070

رقم مسابقة الحلم من الكويت: 4141

رقم مسابقة الحلم من عمان: 90434

رقم المسابقة من المملكة البحرينية: 94000

رقم الاتصال من دولة العراق: 2770

رقم مسابقة الحلم من فلسطين: 6750

رقم مسابقة الحلم من مصر: 95450

رقم الاشتراك من المملكة الأردنية الهاشمية: 98858

رقم لبنان : 008821622775627

رقم المسابقة من المغرب : 9669

رقم التواصل من سوريا : 1565

رقم مسابقة الحلم من تونس : 85988

أرقام مسابقة الحلم