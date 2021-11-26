الاشتراك في سحب المليون دولار من مسابقة الحلم وأرقام التواصل

- 1/2
- 2/2
تتواصل عمليات الاشتراك في سحب المليون دولار المنتظر من مسابقة الحلم من جميع الدول، حيث وقت إدارة المسابقة 4 طرق مختلفة من أجل الاشتراك وتفعيل المشاركة في المسابقة، من أجل دخول السحوبات، تتمثل في إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لكل مشترك حسب دولته، أو الاتصال على نفس الرقم والإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة الذي يصله بشكل دوري ومستمر، كما يمكن التواصل من خلال الرمق الدولي الموحد لجميع الدول، لاسيما الدول التي لا تمتك أرقام للاتصال في قائمة المسابقة.الاشتراك في مسابقة الحلم
كما يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة mbc dream، ثم تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، وتسجيل رقم الجوال يسبقه كود الدولة، كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على الجوال الخاص بك، ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة أيضًا، وهو ما يُسهل عملية التسجيل والاشتراك بكل سهولة، وتتم المحاسبة وفق سعر دقيقة المحمول الدولية.جوائز مسابقة الحلم
جدير بالذكر أن مجموع جوائز مسابقة الحلم خلال العام الجاري كان الأكبر والأضخم ماليًا، حيث تخطت مجموع جوائزه المالية حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، تم توزيعها على عدد من الجوائز المتفاوتة من حيث القيمة، فاز بها 49 رابحًا من جميع الدول العربية حتى الآن، فيتم توزيع جوائز مالية بدءًا من 5000 دولار أمريكي حتى نصف مليون دولار، وأيضًا تم توزيع جوائز بقيمة ربع ونصل مليون و125000 و 10000 دولار أمريكي.أرقام مسابقة الحلم
- رقم الاتصال من السعودية: 650444
- رقم التواصل من دولة الإمارات: 6070
- رقم مسابقة الحلم من الكويت: 4141
- رقم مسابقة الحلم من عمان: 90434
- رقم المسابقة من المملكة البحرينية: 94000
- رقم الاتصال من دولة العراق: 2770
- رقم مسابقة الحلم من فلسطين: 6750
- رقم مسابقة الحلم من مصر: 95450
- رقم الاشتراك من المملكة الأردنية الهاشمية: 98858
- رقم لبنان : 008821622775627
- رقم المسابقة من المغرب : 9669
- رقم التواصل من سوريا : 1565
- رقم مسابقة الحلم من تونس : 85988
الوسوم
تتواصل عمليات الاشتراك في سحب المليون دولار المنتظر من مسابقة الحلم من جميع الدول، حيث وقت إدارة المسابقة 4 طرق مختلفة من أجل الاشتراك وتفعيل المشاركة في المسابقة، من أجل دخول السحوبات، تتمثل في إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لكل مشترك حسب دولته، أو الاتصال على نفس الرقم والإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة الذي يصله بشكل دوري ومستمر، كما يمكن التواصل من خلال الرمق الدولي الموحد لجميع الدول، لاسيما الدول التي لا تمتك أرقام للاتصال في قائمة المسابقة.الاشتراك في مسابقة الحلم
كما يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة mbc dream، ثم تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، وتسجيل رقم الجوال يسبقه كود الدولة، كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على الجوال الخاص بك، ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة أيضًا، وهو ما يُسهل عملية التسجيل والاشتراك بكل سهولة، وتتم المحاسبة وفق سعر دقيقة المحمول الدولية.جوائز مسابقة الحلم
جدير بالذكر أن مجموع جوائز مسابقة الحلم خلال العام الجاري كان الأكبر والأضخم ماليًا، حيث تخطت مجموع جوائزه المالية حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، تم توزيعها على عدد من الجوائز المتفاوتة من حيث القيمة، فاز بها 49 رابحًا من جميع الدول العربية حتى الآن، فيتم توزيع جوائز مالية بدءًا من 5000 دولار أمريكي حتى نصف مليون دولار، وأيضًا تم توزيع جوائز بقيمة ربع ونصل مليون و125000 و 10000 دولار أمريكي.أرقام مسابقة الحلم
- رقم الاتصال من السعودية: 650444
- رقم التواصل من دولة الإمارات: 6070
- رقم مسابقة الحلم من الكويت: 4141
- رقم مسابقة الحلم من عمان: 90434
- رقم المسابقة من المملكة البحرينية: 94000
- رقم الاتصال من دولة العراق: 2770
- رقم مسابقة الحلم من فلسطين: 6750
- رقم مسابقة الحلم من مصر: 95450
- رقم الاشتراك من المملكة الأردنية الهاشمية: 98858
- رقم لبنان : 008821622775627
- رقم المسابقة من المغرب : 9669
- رقم التواصل من سوريا : 1565
- رقم مسابقة الحلم من تونس : 85988
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاشتراك في سحب المليون دولار من مسابقة الحلم وأرقام التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.