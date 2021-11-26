الصحة العالمية تقر بصعوبة فهم سلالة كورونا الجديدة

الصحة العالمية تقر بصعوبة فهم سلالة كورونا الجديدةأقرت منظمة الصحة العالمية بصعوبة فهم سلالة فيروس كورونا الجديدة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا .. مؤكدة انه يحتاج إلى أسابيع عدة.

وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في إفادة صحفية في جنيف، من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بالمتحور B.1.1.529 (الذي اكتشف مؤخراً في جنوب إفريقيا).

وقال إنه يجب "في هذه المرحلة، أن يجري التحذير من تنفيذ إجراءات السفر، وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر الدول في تطبيق نهج علمي قائم على المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر".

واضاف إن "فهم تأثير هذا المتحور سيستغرق بضعة أسابيع، ويعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتشاره وكيف سيؤثر على العلاجات واللقاحات".